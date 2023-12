Paukenschlag an der Ostsee: Hansa Rostock entlässt Trainer Alois Schwartz Stand: 13.12.2023 10:06 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat sich nach Informationen von NDR MV von seinem Trainer Alois Schwartz getrennt. Der 56-Jährige soll demnach bereits nicht mehr das Training am Mittwoch leiten.

Am Freitag (18.30 Uhr im NDR Livecenter) treffen die Hanseaten auf den SC Paderborn. Dort soll Nachwuchs-Sportchef Uwe Speidel an der Seitenlinie stehen. Mehr dazu in Kürze in einem NDR MV Live.

Schwartz war erst Ende März 2023 zu Hansa gekommen. Nach dem Klassenerhalt in der Vorsaison blieben die Erfolge in der aktuellen Spielzeit zuletzt aus. In den vergangenen drei Partien holten die Mecklenburger nur einen Punkt. Rostock hatte zuletzt 0:2 gegen den FC Schalke 04 verloren und war auf den Abstiegs-Relegationsrang abgerutscht.

Weitere Informationen Hansa Rostock unterliegt Schalke - Spiel 30 Minuten unterbrochen Die Mecklenburger fallen nach der 0:2-Pleite auf Platz 16 zurück. Ausschreitungen auf der Tribüne sorgen für eine lange Spielunterbrechung. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 13.12.2023 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga