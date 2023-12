Niederlage, Pyro, Rot für Kolke - Ein desaströser Abend für Hansa Rostock Stand: 15.12.2023 20:54 Uhr Hansa Rostock hat sein letztes Hinrundenspiel in der 2. Fußball-Bundesliga mit 0:3 (0:1) beim SC Paderborn verloren, Kapitän Markus Kolke sah Rot. Zudem sorgten die Hansa-Fans zweimal für eine lange Spielunterbrechung.

von Sebastian Ragoß

Zwei Tage nach der Trennung von Trainer Alois Schwartz erlebte Hansa am Freitag einen Abend zum Vergessen. Es lief fast alles schief, was schieflaufen kann. Und neben den sportlichen Sorgen standen erneut die eigenen Fans im Blickpunkt. Ihr Fehlverhalten dürfte den Club nicht zum ersten Mal teuer zu stehen kommen.

Bereits vor den verbleibenden Partien des 17. Spieltags steht fest, dass Hansa auf Abstiegsrelegationsplatz 16 in die Rückrunde starten wird. Diese beginnt für die Rostocker mit einem Spiel beim 1. FC Nürnberg (20. Januar).

Auch unter Interimscoach Uwe Speidel konnten die Mecklenburger ihren Abwärtstrend der vergangenen Wochen nicht stoppen. Erneut wurde deutlich: Hansa braucht vor allem neue Offensivspieler oder ein besseres Offensivkonzept (oder am besten beides), um nicht bis zum Saisonende im Tabellenkeller hängenzubleiben.

Erste Unterbrechung nach 13 Minuten

Während der Anfangsphase erinnerte die "Stimmung" ein wenig an Corona-Zeiten. Aus Protest gegen den Investoren-Deal der DFL wollen die organisierten Fans vieler Clubs an diesem Wochenende jeweils die ersten zwölf Minuten schweigen.

Das taten sie weitgehend in Paderborn. Zu bejubeln gab es allerdings auch nichts. Es sei denn, man erfreut sich an Fehlpässen.

Als dann Minute 13 erreicht war, wurden wieder einmal die Hansa-Fans negativ auffällig: Sie schossen Feuerwerksraketen auf das Spielfeld, Schiedsrichter Wolfgang Haslberger schickte die Spieler in die Kabine. Nach knapp zehn Minuten Pause ging es weiter.

Hansa ohne echte Torchance

Und nun wurde die Partie besser, was vor allem an den Paderbornern lag, die mehr Sicherheit in ihr Spiel bekamen. Kai Klefisch hatte Pech, dass sein Volleyschuss aus 17 Metern gegen die Latte klatschte (20.). Wenig später lag der Ball aber im Hansa-Tor. Nach einer Ecke kam Adriano Grimaldi aus acht Metern zum Abschluss, Keeper Kolke war chancenlos (23.).

Die Ostwestfalen bestimmten das Geschehen anschließend recht deutlich. Immer wieder wurde es gefährlich im Rostocker Strafraum. Kolke verhinderte mit einer starken Parade gegen Grimaldi den zweiten Treffer des SCP (37.). Und Hansa? Hatte hin und wieder einen guten Ansatz, aber Torgefahr strahlte niemand bei den Gästen aus.

Personelle Alternativen blieben Speidel allerdings kaum, um die Offensive zu beleben. Junior Brumado war am Freitag für vier Partien gesperrt worden, die verbliebenen Ersatzspieler kamen zusammen auf genau einen Saisontreffer.

Doch das Sportliche war in Halbzeit zwei zunächst wiederum nebensächlich. Nach erneutem Zünden von Pyrotechnik im Hansa-Block unterbrach Schiedsrichter Haslberger die Begegnung zum zweiten Mal.

Rot nach Notbremse für Kolke

Obwohl sich die Lage schnell wieder beruhigte, dauerte es dieses Mal mehr als eine Viertelstunde, ehe es weiterging. Konnte es noch schlimmer werden für Hansa? Ja, denn Kolke sah kurz nach Wiederbeginn nach einer Notbremse die Rote Karte (63.). Ersatztorwart Nils-Jonathan Körber kam auf den Platz und musste wenige Sekunden später den Ball aus dem Netz holen.

Den fälligen Freistoß schoss Florent Muslija flach aufs Tor, Körber ließ prallen und Raphael Obermair schob entspannt zum 2:0 ein (67.). Das war die Entscheidung. Hansa musste nun aufpassen, nicht komplett auseinanderzufallen. Paderborn stürmte weiter und traf durch einen Klefisch-Kopfball zum 3:0 (75.).

Weitere Rückschläge mussten die Gäste nicht mehr einstecken, obwohl der SCP noch reihenweise gute Chancen hatte. Doch auch so blieb war die Partie ein Jahresabschluss, der schlechter kaum hätte verlaufen können.

17.Spieltag, 15.12.2023 18:30 Uhr SC Paderborn 3 Hansa Rostock 0 Tore: 1 :0 Grimaldi (23.) 2 :0 Obermair (66.) 3 :0 Klefisch (74.)

SC Paderborn: Boevink - Curda, Musliu, Hoffmeier - Obermair, Klefisch (87. M. Schuster), D. Kinsombi (87. Hansen), Muslija - Klaas (84. S. Conteh), Grimaldi (77. Platte), Ansah (84. Leipertz)

Hansa Rostock: Kolke - Vasiliadis, Hüsing, Roßbach, Ruschke - Pröger, Rhein (71. Güler), Dressel, C. Kinsombi (65. Körber) - Perea (71. Fröling), Ingelsson

Zuschauer: 12260



