Aufstieg! VfB Oldenburg kehrt in den Profi-Fußball zurück Stand: 04.06.2022 16:03 Uhr Der VfB Oldenburg hat sich in den Aufstiegsspielen gegen den BFC Dynamo durchgesetzt und ist wieder drittklassig. Nach einem 2:0-Sieg im Hinspiel konnten sich die Niedersachsen im heimischen Marschweg-Stadion im Rückspiel ein 1:2 (1:1) leisten.

von Martin Schneider

Die Zuschauer waren kaum zu halten. Mit Abpfiff stürmten die Fans der Oldenburger den Rasen und feierten dort ihre Aufstiegshelden. Die Spieler des VfB lagen sich nach einer engen und kraftraubenden Partie bei sommerlichen Temperaturen erschöpft in den Armen. "Nie mehr vierte Liga" sangen sie auf dem Feld - nach 25 Jahren ist der VfB trotz der Niederlage zurück im Profi-Fußball!

"Ich bin zwiegespalten. Ich freue mich innerlich sehr, aber wir hätten auch auf der anderen Seite stehen können. Ich finde es hart, dass Berlin als Meister am Ende nicht hoch darf." Oldenburg-Trainer Dario Fossi

Oldenburger mit Chancen in Hülle und Fülle

Die Hauptstädter versuchten aufgrund der Hypothek des Hinspiels von Beginn an Druck aufzubauen, doch die Chancen hatte der VfB. Max Wegner vergab nach einem Querschläger die Riesenmöglichkeit zur Führung und scheiterte an BFC-Keeper Dmitri Stajila. In der 17. Minute, nach einem haarsträubenden Ausflug von Stajila, und in der 28. Minute bot sich Oldenburgs Kapitän Wegner erneut die Chance auf den Torerfolg. Doch es dauerte bis zur 34. Minute, ehe der 33-Jährige endlich jubeln konnte. Wegner setzte sich im Strafraum durch, umspielte zudem noch Stajlija und schon zur verdienten Führung. Das Stadion stand Kopf.

BFC gleicht überraschend aus

Der BFC, der bis zu diesem Zeitpunkt auf ganzer Linie enttäuschte, stand nun mit dem Rücken zur Wand. Doch nach dem Rückstand wachten die Berliner auf - und kamen zum Ausgleich. Niklas Brandt traf in der 44. Minute zum 1:1-Halbzeitstand. Ansonsten hatten die Oldenburger die Offensive der Gäste im Griff, BFC-Torjäger Chistian Beck war abgemeldet.

VfB nach der Pause im Glück

Das änderte sich im zweiten Durchgang - und brachte die Niedersachsen in Bedrängnis. Der VfB verlor den Zugriff aufs Spiel, Berlin warf alles nach vorne und kam zu Großchancen. Binnen 60 Sekunden traf Berlins Beck erst mit dem Kopf den Pfosten und bei der anschließenden Ecke die Latte (56., 57.). Der VfB konnte die Flanken auf den Zentrumsstürmer der Berliner nicht unterbinden, Beck hatte in der 67. Minute die nächste Möglichkeit auf die Berliner Führung. Diesmal rettete Marcel Appiah kurz vor der Linie.

Die VfB-Fans unterstützten ihre Mannschaft nach Kräften, denen selbige zusehends ausgingen. Der Fokus lag darauf, keinen weiteren Gegentreffer zu kassieren und das Remis über die Zeit zu bringen. Der BFC wurde in seiner Schlussoffensive hingegen von seinen mitgereisten Anhängern ausgebremst. Aufgrund von Pyrotechnik wurde die Partie kurzzeitig unterbrochen und es positionierten sich Polizisten vor dem Gästeblock, es gab zudem acht Minuten Nachspielzeit.

Berliner Siegtreffer kommt zu spät

In der sechsten Minute der Nachspielzeit gelang Andor Bolyki noch das 2:1 für den BFC. Der Aufstieg wurde für den VfB nochmal zur Zitterpartie. Die Oldenburger warfen sich in den letzten Minuten in jeden Angriff der Gäste - und waren mit Schlusspfiff erlöst. Der Rest war Jubel in blau und weiß.

2.Spieltag, 04.06.2022 14:00 Uhr VfB Oldenburg 1 BFC Dynamo 2 Tore: 1 :0 Wegner (34.) 1: 1 N. Brandt (44.) 1: 2 Bolyki (90. +6)

VfB Oldenburg: Boevink - De. Engel, Appiah, Siala, L. Deichmann (46. Knystock) - Zietarski, Schmidt, Brand (65. Lukowicz), Kaissis (90. Herbst), Adetula (74. Saka) - Wegner (74. Ifeadigo)

BFC Dynamo: Stajila - Wiegel, Reher, M. Blum, Hertner (86. Klump) - N. Brandt (86. Geurts), Pollasch (58. Breitfeld), Siebeck (58. Kleihs) - Steinborn (58. Bolyki), Beck, Schulz

Zuschauer: 12000 (ausverkauft)



