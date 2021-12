5:0 - Eintracht Braunschweig deklassiert den SV Meppen Stand: 04.12.2021 15:50 Uhr Eintracht Braunschweig hat das Drittliga-Nordduell gegen den SV Meppen am Sonnabend klar mit 5:0 (2:0) gewonnen und den höchsten Saisonsieg gefeiert. Für die Emsländer endete eine Erfolgsserie.

von Sebastian Ragoß

Die Eintracht verbesserte sich durch den Erfolg zumindest vorübergehend auf Rang zwei und untermauerte mit ihrer Leistung die Aufstiegsambitionen. Denn obwohl Meppen nach den jüngsten Ergebnissen (fünf Siege in Serie) allen Grund gehabt hätte, selbstbewusst aufzutreten, waren die Gäste deutlich unterlegen.

Fataler Fehler von Meppens Torwart Domaschke

Braunschweig eroberte immer wieder im Mittelfeld den Ball und sorgte über die Außen für Gefahr. Schon in der achten Minute wurde dies belohnt. Der SVM konnte nicht sauber klären, Bryan Henning schnappte sich den Ball und schoss ihn unhaltbar zum 1:0 ein.

Der zweite Treffer war dann ein bitterer Moment für Meppens Torwart Erik Domaschke: Er trat auf den Ball, fiel zu Boden und musste mitansehen, wie Jomaine Consbruch ganz entspannt das zweite Tor markierte (25.). Consbruch hätte zwei Minuten später per Hacke fast sogar auf 3:0 erhöht, unverdient wäre die Führung auch in dieser Höhe nicht gewesen.

Eintracht lässt nicht locker

Doch für Meppen war das Unheil nur aufgeschoben. Die Eintracht blieb auch in der zweiten Hälfte klar überlegen und erhöhte nach schöner Kombination durch Niko Kijewski (55.). Bei den "Löwen" klappte beinahe alles, beim SVM so gut wie nichts. Lion Lauberbach (70.) und Enrique Peña Zauner (77.) legten noch zwei Treffer drauf. Der klarste Saisonsieg der Braunschweiger war auch in dieser Höhe verdient.

18.Spieltag, 04.12.2021 14:00 Uhr Braunschweig 5 SV Meppen 0 Tore: 1 :0 Henning (8.) 2 :0 Consbruch (25.) 3 :0 Kijewski (55.) 4 :0 Lauberbach (70.) 5 :0 Pena Zauner (77.)

Braunschweig: Fejzic - Multhaup (46. Wiebe), Behrendt, Schultz (80. Strompf), Kijewski - Krauße, Nikolaou - Consbruch, Henning (73. Kobylanski), Se. Müller (65. Pena Zauner) - Lauberbach (74. Ihorst)

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Al-Hazaimeh, Bünning - Blacha (68. Koruk), Egerer (46. Dombrowka) - Guder (67. Hemlein), Evseev, Faßbender (79. Dombrowa) - Tankulic, L. Krüger (46. Sukuta-Pasu)

