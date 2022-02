1:1 in Köln - VfL Osnabrück verpasst Sprung auf Platz drei Stand: 14.02.2022 20:52 Uhr Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat den Sprung auf Relegationsrang drei verpasst. Die Niedersachsen spielten am Montagabend beim FC Viktoria Köln 1:1 (0:1) und bleiben als Tabellenfünfter in der Verfolgerrolle.

Der VfL begann begann im Stadion im Sportpark Höhenberg schwungvoll und hätte bereits nach wenigen Sekunden führen können, als Omar Traoré freistehend zum Abschuss kam, aber verzog. Eine noch bessere Einschussmöglichkeit bot sich fünf Minuten später Ba-Muaka Simakala. Der Angreifer lief allein auf Keeper Elias Bördner zu, setzte seinen Schuss aber etwas zu hoch an. Im Gegenzug besaß Viktorias Stürmer Seok-ju Hong nach einem perfekt vorgetragenen Konter die Riesenchance zum 1:0. Aber auch der 18-jährige Südkoreaner - einer der auffälligsten Akteure in Hälfte eins - verfehlte das Gehäuse (7.).

Ex-Bremer Philipp bringt Köln in Führung

Nach der turbulenten Anfangsphase gelang es Osnabrück immer seltener, seine Angriffe gut auszuspielen. Köln agierte in der Vorwärtsbewegung etwas sicherer und zielstrebiger und war Mitte des ersten Durchgangs das bessere Team. David Philipp belohnte die Rheinländer für ihren sehr hohen Aufwand in der 30. Minute mit dem 1:0. Der gebürtige Hamburger, der im vergangenen Sommer von Werder Bremens U23 in die Merheimer Heide gewechselt war, überwand Keeper Philipp Kühn mit einem gefühlvoll getretenen Freistoß. Bald darauf hätte Hong per Kopfball erhöhen können, zielte aber wie bei seiner ersten Chance wieder nicht präzise genug (36.).

Und der VfL? Die Niedersachsen entwickelten erst in der Schlussphase des ersten Durchgangs wieder Torgefahr. Marc Heider (45.) und Sebastian Klaas (45.+1) verpassten den Ausgleich nur knapp.

Köhler gleicht für Osnabrück aus

Nach dem Seitenwechsel hatten die Niedersachsen bei einem Pfostenschuss von Philipp (49.) zunächst Glück, nicht mit 0:2 in Rückstand zu geraten. 60 Sekunden später lag der Ball dann auf der Gegenseite im Tor: Sven Köhler bugsierte eine Vorlage von

Aaron Opoku per Direktabnahme ins Netz. Beide Teams hielten in der Folge an ihrer von Beginn an gezeigten offensiven Ausrichtung fest, sodass die Zuschauer weiter einen offenen Schlagabtausch sahen.

Den etwas frischeren Eindruck hinterließen dabei die Gäste, die durch Traoré ihrem zweiten Treffer nah waren. Der 24-Jährige scheiterte jedoch an Keeper Bördner (64.). Es war bereits die letzte Großchance für die Norddeutschen. Für Viktoria besaß Luca Marseiler kurz vor Ultimo eine ausgezeichnete Möglichkeit zum 2:1. Er verzog freistehend (88.), sodass es beim leistungsgerechten Remis blieb.

26.Spieltag, 14.02.2022 19:00 Uhr Viktoria Köln 1 VfL Osnabrück 1 Tore: 1 :0 Philipp (30.) 1: 1 Köhler (50.)

Viktoria Köln: Bördner - Heister (80. Siebert), Rossmann, Greger, N. May - K. Klefisch, Sontheimer - Risse (75. Amyn), Handle - Hong (80. Marseiler), Philipp (59. Thiele)

VfL Osnabrück: P. Kühn - O.H. Traoré, Beermann, M. Trapp (70. Gugganig), Kleinhansl (61. Haas) - U. Taffertshofer - Klaas (61. Bapoh), Köhler (83. L. Kunze) - Simakala (70. Bertram), Heider, Opoku

Zuschauer: 2000



