1:1 gegen Mannheim - Meppen verpasst Sprung auf Platz drei Stand: 30.01.2022 15:58 Uhr Fußball-Drittligist SV Meppen hat den Sprung auf den Relegationsplatz verpasst. Die Emsländer trennten sich im Verfolger-Duell von Waldhof Mannheim 1:1.

Die Gastgeber ließen am Sonntagnachmittag in der Anfangsphase keine Zweifel daran, dass sie die Gunst der Stunde nutzen und den 1. FC Saarbrücken (verlor am Sonnabend 1:2 beim 1. FC Magdeburg) von Rang drei verdrängen wollten. Kapitän Luka Tankulic belohnte die Emsländer früh mit seinem zwölften Saisontor (6.) für ihre forsche Vorstellung in den ersten Minuten. Der 30-Jährige war aus der Nahdistanz erfolgreich, nachdem René Guder zuvor an dem auf der Linie stehenden Waldhof-Linksaußen Marc Schnatterer gescheitert war.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Sohm gleicht für Waldhof Mannheim aus

Im Anschluss rissen die Gäste, die das Hinrunden-Duell mit 5:0 gewonnen hatten, das Zepter zunehmend an sich. Der Ball lief gefällig durch ihre Reihen, landete aber zunächst nicht im Meppener Gehäuse. Doch wenn es beim Waldhof aus dem Spiel heraus nicht mit dem Toreschießen klappt, ist das für die Kurpfälzer noch lange kein Grund zu verzweifeln. Denn sie haben ja noch "Standard-Schnatti" alias Marc Schnatterer.

Der 36 Jahre alte Offensivmann ist gefürchtet für seine Freistöße und Ecken. Und auch in Meppen bereitete der Routinier wieder einen Treffer mit einem ruhenden Ball vor. Die Heidenheim-Legende servierte einen Freistoß auf Winterzugang Pascal Sohm, der SVM-Urgestein Erik Domaschke mit einem platzierten Kopfball keine Abwehrchance ließ (23.).

Bähre hat die Meppener Führung auf dem Fuß

Der Ausgleich beflügelte Mannheim noch einmal zusätzlich. Der Gast war dem 2:1 einige Male nah. Erst in der Schlussphase des ersten Abschnitts wurde auch Meppen wieder gefährlich. Mike Bähre besaß kurz vor der Halbzeit die Chance zur abermaligen Führung, scheiterte jedoch am glänzend reagierenden Keeper Timo Königsmann (45.). Im Großen und Ganzen war das Remis zur Pause in einer unterhaltsamen Begegnung leistungsgerecht. Den Niedersachsen gehörten die ersten und die letzten Minuten von Hälfte eins, Waldhof war zwischendurch das etwas bessere Team.

Meppener Schlussoffensive bleibt unbelohnt

Nach dem Seitenwechsel und der Mannheimer Chance durch Gerrit Gohlke zum 2:1, die Domaschke vereitelte (49.), blieben die ganz klaren Gelegenheiten aus. Beide Mannschaften spielten zwar weiter konsequent nach vorn, ließen es im Strafraum des Gegners aber zunächst jeweils an Konsequenz vermissen. Wie in Durchgang eins erhöhte Meppen in der Schlussphase noch einmal den Druck. Zunächst versuchten es Tankulic (83.) und Richard Sukuta-Pasu (90.) mit Distanzschüssen, dann besaß Christoph Hemlein nach einem Eckstoß per Kopf die große Chance zum Siegtreffer. Doch sein Abschluss verfehlte um Haaresbreite das Ziel (90.+1), sodass es beim Remis blieb.

24.Spieltag, 30.01.2022 14:00 Uhr SV Meppen 1 W. Mannheim 1 Tore: 1 :0 Tankulic (6.) 1: 1 Sohm (23.)

SV Meppen: Domaschke - Dombrowka, Ballmert, Al-Hazaimeh, Bünning (32. Jesgarzewski) - Blacha, Bähre (83. Piossek) - Guder (76. Hemlein), Tankulic, Faßbender (83. Ametov) - L. Krüger (76. Sukuta-Pasu)

W. Mannheim: Königsmann - N. Sommer, Gohlke, Seegert, Rossipal (76. Donkor) - Schnatterer, F. Wagner (83. Russo), Höger, Costly (72. Boyamba) - Sohm, Lebeau

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel Domaschke - Dombrowka, Ballmert, Al-Hazaimeh, Bünning (32. Jesgarzewski) - Blacha, Bähre (83. Piossek) - Guder (76. Hemlein), Tankulic, Faßbender (83. Ametov) - L. Krüger (76. Sukuta-Pasu)Königsmann - N. Sommer, Gohlke, Seegert, Rossipal (76. Donkor) - Schnatterer, F. Wagner (83. Russo), Höger, Costly (72. Boyamba) - Sohm, Lebeau

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 30.01.2022 | 19:30 Uhr