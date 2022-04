1:1 bei Viktoria Köln - SV Meppen schafft Klassenerhalt Stand: 25.04.2022 20:54 Uhr Fußball-Drittligist SV Meppen hat sich durch ein 1:1 (1:0) bei Viktoria Köln drei Spieltage vor dem Saisonende auch rechnerisch aller Abstiegssorgen entledigt.

Die Emsländer können nun nicht mehr vom Tabellen-16. Viktoria Berlin eingeholt werden, der nur noch zwei Partien zu absolvieren hat. Lars Bünning war am Montagabend Mann des Spiels. Allerdings zum Teil unfreiwillig. Denn nachdem der Innenverteidiger die Niedersachsen früh in Führung gebracht hatte (11.), sorgte er nach der Halbzeit mit einem Eigentor für den Ausgleich (49.).

Köln stürmt, Meppen trifft

Meppens Keeper Matthis Harsmann stand im ersten Abschnitt im Stadion im Sportpark Höhenberg mehrfach im Mittelpunkt des Geschehens. Der Vertreter des verletzten Erik Domaschke verhinderte gegen stürmische Gastgeber einige Male mit tollen Paraden ein Gegentor. Und wenn nicht der 22-Jährige einem Kölner Treffer im Weg stand, taten es die Rheinländer selbst, in dem sie zu überhastet abschlossen. Die Emsländer nutzten derweil gleich ihre erste nennenswerte Chance zum 1:0: Bünning bugsierte den Ball nach einem verunglückten Schuss von Markus Ballmert per Seitfallzieher in die Maschen (11.).

Bünning bringt Viktoria mit Eigentor zurück ins Spiel

Es sollte nicht der einzige Treffer des 24-Jährigen an diesem Abend bleiben - sehr zu seinem Leidwesen allerdings. Denn nach dem Seitenwechsel traf der gebürtige Hamburger mit einer völlig verunglückten Kopfballrückgabe ins eigene Tor (49.). Diesen Fauxpas wollte der Innenverteidiger unbedigt wettmachen. Und beinahe wäre es ihm gelungen: In der 59. Minute konnte Viktoria-Keeper Moritz Nicolas den Kopfball Bünnings nach einem Eckstoß gerade noch so entschärfen. Zuvor waren bereits Morgan Faßbender und René Guder binnen weniger Sekunden an dem Schlussmann gescheitert (58.).

Während die Torsteher beider Teams also in Topform waren, traf dies auf die Offensivspieler nur bedingt zu. Weitere Großchancen blieben bis zum Schlusspfiff aus. Ein Umstand, mit dem die Gäste gut leben konnten, haben sie durch den Punktgewinn doch ihr Ziel Klassenerhalt erreicht. Köln indes muss weiter zittern.

35.Spieltag, 25.04.2022 19:00 Uhr Viktoria Köln 1 SV Meppen 1 Tore: 0: 1 Bünning (11.) 1 :1 Bünning (49., Eigentor)

Viktoria Köln: Nicolas - Heister (77. Koronkiewicz), Lorch, Greger, N. May (87. Buballa) - K. Klefisch, Sontheimer - Risse, Handle (78. Amyn) - Jastremski (46. Hong), Marseiler (46. Palacios Martínez)

SV Meppen: Harsman - Ballmert, Puttkammer, Bünning, Dombrowka - Käuper (63. Egerer), Blacha (80. Fedl) - Ametov (63. Feigenspan), Tankulic, Faßbender (87. Al-Hazaimeh) - Guder (63. L. Krüger)

