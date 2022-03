1:0 gegen Ingolstadt: Holstein Kiel gelingt Befreiungsschlag Stand: 20.03.2022 15:24 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich durch einen 1:0 (1:0)-Sieg gegen Tabellenschlusslicht FC Ingolstadt Luft im Abstiegskampf verschafft. Es war der erste Erfolg nach zuvor vier Pleiten in Serie.

von Hanno Bode

Alexander Mühling erzielte in der 38. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter das Tor des Tages. "Die Erleichterung ist schon sehr groß, vor allem, weil wir einige Drangphasen in der zweiten Hälfte überstehen mussten. Es war nachher ein Sieg des Kampfes", sagte der Matchwinner.

Boll coacht dezimiertes Holstein-Team

In Abwesenheit von Trainer Marcel Rapp, der sich wie seine Spieler Fin Bartels, Philipp Sander und Johannes van den Bergh in Corona-Quarantäne befindet, zeichnete am Sonntag erstmals Co-Trainer Fabian Boll für die KSV verantwortlich. Und der 42-Jährige sah von Beginn an eine sehr couragierte Vorstellung seiner Mannschaft, die nicht nur ohne die an Covid erkrankten Akteure, sondern auch noch ohne sechs verletzte Kicker auskommen musste.

Mühling trifft per Elfmeter

Vor 10.000 Zuschauern im Holstein-Stadion besaßen die Hausherren im ersten Abschnitt klar die Spielkontrolle. Ingolstadt setzte zwar hin und wieder durch Konter in der Offensive Nadelstiche, blieb aber vor der Pause weitgehend harmlos. Anders Kiel, das durch Benedikt Pichler (31.) und Fiete Arp (34.) zwei gute Chancen besaß, bevor Mühling einen von Filip Bilbija an Pichler verursachten Foulelfmeter verwandelte.

Ingolstadt nach der Halbzeit mit Chancen

Kurz nach der Pause sorgte Fabian Reese für Entzücken bei den KSV-Fans, als er versuchte, aus über 30 Metern FCI-Keeper Robert Jendrusch zu überraschen. Der Schlussmann wäre beim Distanzschuss des Angreifers tatsächlich geschlagen gewesen, doch der Außenpfosten rettete für den 25-Jährigen (50.). Die "Schanzer" nahmen das Beinahe-Traumtor von Reese zum Anlass, ihre Offensivbemühungen zu intensivieren.

Merlin Röhl (53.), Bilbija (63.) und Nico Antonitsch (85.) besaßen Ausgleichschancen für die Gäste, die fußballerisch keineswegs wie ein abgeschlagenes Tabellenschlusslicht auftraten. Holstein, das seine Kontermöglichkeiten schlecht ausspielte, musste bis zum Schlusspfiff um das erhoffte Erfolgserlebnis zittern.

27.Spieltag, 20.03.2022 13:30 Uhr Holstein Kiel 1 FC Ingolstadt 0 Tore: 1 :0 Mühling (38., Foulelfmeter)

Holstein Kiel: Dähne - Komenda (82. Ignjovski), Thesker, S. Lorenz, Neumann - Holtby (71. Erras) - Arp, Mühling, A. Arslan, Reese - Pichler (90. Wriedt)

FC Ingolstadt: Jendrusch - Gebauer, Antonitsch, Musliu, Franke - Bilbija (81. P. Schmidt), Preißinger (69. Sulejmani), Röhl, Pick (62. Gaus) - Eckert Ayensa - Kutschke

Zuschauer: 9163



