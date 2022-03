Stand: 06.03.2022 14:28 Uhr Zeitung: DTB will Davis-Cup-Zwischenrunde am Rothenbaum ausrichten

Der Deutsche Tennis Bund will sich offenbar mit dem Hamburger Rothenbaum als Austragungsort um die Ausrichtung einer Zwischenrunden-Gruppe im Davis Cup bewerben. Das berichtete das "Hamburger Abendblatt" am Sonntag. Der Verband habe sich gemeinsam mit dem österreichischen Promotor Emotion Group beworben, hieß es. Die vier Zwischenrunden-Gruppen sollen vom 14. bis 18. September an vier noch zu findenden Orten ausgespielt werden. | 06.03.2022 14:21