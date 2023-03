Stand: 03.03.2023 14:19 Uhr Wolfsburgs Frauen gegen Paris Saint-Germain in der Arena

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg ziehen für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain in die VW-Arena um und hoffen auf eine große Kulisse. Das gab der deutsche Meister am Freitag bekannt. Die Begegnung gegen den französischen Top-Club wird am 30. März ausgetragen, das Hinspiel im Pariser Prinzenpark findet am 22. März statt. Neben Wolfsburg steht auch Bayern München im Viertelfinale der Königsklasse. Der Vizemeister trifft auf den FC Arsenal (21. und 29. März). | 03.03.2023 14:12