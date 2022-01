Stand: 18.01.2022 11:58 Uhr Wolfsburg: VfL-Fußballerinnen testen gegen Eintracht Frankfurt

Die Fußballerinen des VfL Wolfsburg empfangen die Bundesliga-Konkurrentinnen aus Frankfurt in einem Testspiel. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wird das Spiel am Sonntag um 13 Uhr in Wolfsburg angepfiffen. Das Hinrundenspiel in der Frauen-Bundesliga gewannen die "Wölfinnen" mit 3:2. Im März werden beide Teams erneut in der Liga aufeinander treffen. Die wegen mehrerer Corona-Fälle im vergangenen Jahr abgesagte Bundesliga-Partie zwischen Wolfsburg und Turbine Potsdam wird am 29. Januar nachgeholt. | 18.01.2022 11:33