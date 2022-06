Stand: 02.06.2022 13:48 Uhr "Wölfinnen"-Trainingsstart am 1. Juli

Die neue Saison beginnt für die Frauen des VfL Wolfsburg erst im September, am Elsterweg geschwitzt wird allerdings bereits deutlich früher: Am 1. Juli steigt die erste Trainingseinheit des Double-Siegers - wegen der EM in England noch ohne die Nationalspielerinnen. Den kompletten Kader kann VfL-Trainer Tommy Stroot erstmals am 11. August um sich versammeln, spätestens dann werden auch die Neuzugänge Sara Agrez, Jule Brand, Kristin Demann, Merle Frohms und Marina Hegering erwartet. Neben dem Trainingslager in Harsewinkel (13. - 20. August) wurden Testspiele gegen die PSV Eindhoven (19. August) und Bröndby IF (26. August) vereinbart. | 02.06.2022 13:47