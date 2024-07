Schröder ist Fahnenträger - und fiebert Olympia-Premiere entgegen Stand: 23.07.2024 18:28 Uhr Für NBA-Star und Basketball-Weltmeister Dennis Schröder gibt es bei Olympia eine ganze Reihe von Premieren. Für den Braunschweiger geht es zum ersten Mal nach Paris, zudem sind es seine ersten Spiele - und er ist bei der Eröffnung deutscher Fahnenträger.

Schröder saß mit seinen Basketball-Weltmeistern im Zug nach Frankreich, als erste Gerüchte durchsickerten - am Dienstag um 17 Uhr verkündete es der DOSB dann offiziell: Der Anführer der Gold-Helden von Manila wird die deutsche Fahne bei der Olympia-Eröffnungszeremonie in Paris tragen. Für den NBA-Profi die Erfüllung eines Lebenstraums.

Bei der Abstimmung hatte sich der 30-Jährige gegen Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und Sportschütze Christian Reitz durchgesetzt. An seiner Seite wird Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner sein, die gegen die Wolfsburger Fußballerin Alexandra Popp und die Reiterin Jessica von Bredow-Werndl gewann.

Vorfreude auf die Eröffnungsfeier in Paris

Von Paris kannte Schröder bislang nur den Flughafen. Zwischenlandungen in der französischen Metropole, mehr hatte sich bislang nicht ergeben, doch das ändert sich nun. Als Kapitän führt der NBA-Star von den Brooklyn Nets, der einst im Braunschweiger Prinzenpark entdeckt wurde, Deutschlands Basketballer bei seinem Olympia-Debüt an. Als sich sein Team 2021 für Tokio qualifiziert hatte, war der Spielmacher aus versicherungstechnischen Gründen zum Zuschauen verdammt gewesen.

An der Seine geht es für ihn also richtig in die Vollen. "Die Eröffnungsfeier möchte ich auf keinen Fall verpassen", hatte Schröder bereits vor einer Woche der ARD gesagt. "Das kann man mit keinem Geld der Welt kaufen und die Erfahrung machst du wahrscheinlich nur einmal."

"Ich glaube, dass das auf jeden Fall in Deutschland auch ein Statement setzt, das als erster Dunkelhäutiger machen zu dürfen." Dennis Schröder

Oberbürgermeister Kornblum: "Braunschweig ist sehr stolz"

Das Tragen der Fahne sei für ihn "eine riesengroße Ehre", sagte Schröder und fügte hinzu: "Ich glaube, dass das auf jeden Fall in Deutschland auch ein Statement setzt, das als erster Dunkelhäutiger machen zu dürfen." Er wolle versuchen, "Deutschland so geil wie möglich zu präsentieren bei der Eröffnungsfeier, natürlich mit allen Athletinnen und Athleten von TeamD, die das mit uns feiern können".

Jubel gab es auch in der Heimat: "Ich freue mich sehr für Dennis Schröder, dass ihm diese große Ehre zuteilwird", sagte Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum. "Seine Heimatstadt wird sehr stolz sein, wenn er am Eröffnungsabend das deutsche Olympia-Team in Paris anführt", sagte der SPD-Politiker.

Erinnerungen an Basketball-Legende Nowitzki

Schröder ist der zweite Basketballer nach Dirk Nowitzki 2008 in Peking, der die deutsche Fahne bei einer Eröffnungsfeier trägt. Schröder hatte sich seit dem überraschenden WM-Titelgewinn im vergangenen Jahr auf den Philippinen offensiv um die tragende Rolle bei der Eröffnungsfeier beworben. Nur zu gut erinnert sich der Weltmeister an den Moment, als Nowitzki die Fahne trug. "Er ist die Legende schlechthin im Basketball und eine Ikone in Deutschland. Unter 200 Nationen bei der Eröffnungsfeier derjenige zu sein, der alle deutschen Sportler repräsentiert, das ist alles."

Ganz unumstritten war es seinerzeit allerdings nicht, dass die Wahl auf Nowitzki gefallen war. Er war zwar bei den Dallas Mavericks in der NBA ein international gefeierter Basketball-Star, hatte aber mit Olympia noch nie etwas zu tun gehabt. "Es ist ein Tabubruch", gestand Nowitzki damals selbst ein. Weil sich einige Athleten und frühere erfolgreiche Olympia-Sportler enttäuscht zeigten, bat der Basketballer öffentlich um Verzeihung: "Ich will niemandem auf den Schlips treten." Das Prozedere um die Auswahl hat sich aber über die Jahre geändert.

Erstes Spiel am Tag nach der Eröffnungsfeier

Für Fahnenträger Schröder wird der Olympia-Auftakt in Frankreich nun stressig, denn das Team muss spät in der Nacht zurück ins 220 Kilometer entfernte Lille, um am Tag nach der Eröffnungsfeier bereits um 13.30 Uhr in Lille ihr erstes Spiel gegen Japan zu bestreiten. Schröder, der bei seinen Mitspielern als unangefochtener Chef gilt, betonte aber die besondere Chemie im Team.

"Es muss jedem bewusst sein, dass wir dann die Energie bringen müssen. Aber jeder weiß Bescheid und jeder hat Bock." Es wird sein erstes Pflichtspiel im Nationaltrikot seit dem 10. September 2023, als er Deutschland sensationell zu WM-Gold führte.

Herbert: "Haben die Chance, Großartiges zu erreichen"

In Paris könnten die deutschen Korbjäger gut zehn Monate nach dem Gold-Triumph von Manila den nächsten Coup folgen lassen. "Mit diesem Team haben wir die Chance, Großartiges zu erreichen", urteilte Bundestrainer Gordon Herbert.

Schröder, der am vergangenen Mittwoch aus den Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Silberne Lorbeerblatt verliehen bekommen hatte, will sich auf ein Ziel nicht festlegen, versicherte aber: "Wir sind ready! Wenn wir unser Spiel machen, dann müssen wir uns nicht verstecken und wir wollen alles dafür tun, dass wir jedes Spiel gewinnen." Die deutschen Gegner sind in der Gruppenphase im Spielort Lille neben Japan Brasilien (30. Juli) und Gastgeber Frankreich (2. August).

Schröders Familie in Paris dabei

Für ausreichend Support ist gesorgt, Familie und Freunde reisen aus Deutschland an und unterstützen Schröder. Und vielleicht, so hofft der dreifache Vater, bleibt auch noch ein bisschen Zeit für andere Dinge in einer der schönsten Metropolen der Welt: "Ich war noch nie in Paris. Wir freuen uns einfach da zu sein und versuchen an einem freien Tag auch ein bisschen die Stadt zu sehen", sagte der NBA-Star: "Das ist wahrscheinlich auch gut für die Kinder, und vielleicht schaffen wir es ja nach Disneyland." Auch das wäre wohl - eine Premiere.

