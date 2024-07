Hamburgs Handballer zurück in der Trainingshalle Stand: 22.07.2024 11:41 Uhr Beim Handball-Bundesligisten HSV Hamburg hat heute die Vorbereitung auf die neue Spielzeit begonnen. Zwei Spieler fehlen wegen Olympia. Am Donnerstag geht es ins einwöchige Trainingslager nach Fuerteventura.

"Es macht Spaß, die Jungs wiederzusehen", sagte HSVH-Trainer Torsten Jansen nach der ersten Einheit in der Trainingshalle im Hamburger Volkspark. Mit dabei waren auch Dominik Axmann und Andreas Magaard, die in der vergangenen Serie mit langwierigen Knieverletzungen ausgefallen waren. Der Däne Casper Mortensen (Achillessehne) und der neue norwegische Torhüter Robin Haug trainierten nur dosiert.

Der von Elverum HB gekommene Haug wird den Saisonauftakt nach seinem Kreuzbandriss verpassen. Neu im Team der Hamburger sind zudem U21-Weltmeister Moritz Sauter (Füchse Berlin), der ägyptische Nationaltorwart Mohamed El-Tayar (HBW Balingen-Weilstetten) sowie Levin Unbehaun aus der eigenen zweiten Mannschaft und Ben Levermann aus der U19 des deutschen Rekordmeisters THW Kiel.

Viel Verantwortung für Zugang Sauter

Besonders auf Sauter wird viel Verantwortung zukommen. Nach dem Weggang des Niederländers Dani Baijens zum französischen Dauermeister Paris Saint-Germain soll der 21-Jährige gemeinsam mit Leif Tissier das Spiel der Hanseaten steuern. "Er ist aber ein ganz anderer Spielertyp", nahm Jansen schon Last von Sauters Schultern. Beim Aufgalopp des Tabellen-Neunten der abgelaufenen Saison fehlte El-Tayar ebenso wie der ungarische Rückraumspieler Zoran Ilic. Beide sind mit ihren Nationalmannschaften bei den Olympischen Spielen in Paris.

Start beim Heide-Cup, Testspiel gegen "Recken"

Auch in diesem Jahr wird das Jansen-Team in der Saisonvorbereitung wieder am Heide-Cup teilnehmen. Das Turnier in Schneverdingen findet vom 9. bis zum 11. August statt. Die Hamburger treffen dabei in der ersten Begegnung am Freitag auf den schwedischen Vertreter IK Sävehof. Außerdem sind die beiden Bundesliga-Teams Rhein-Neckar Löwen und VfL Gummersbach dabei, zudem Mors Thy Handbold aus Dänemark und St. Raphael VAR aus Frankreich. Jede Mannschaft bestreitet insgesamt drei Spiele: je eines am Freitag, Sonnabend und Sonntag.

Ein möglicher erster Test im HSVH-Trikot könnte für Torhüter El-Tayar das Testspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf am 16. August sein. Die HSV-Handballer treten dann bei einem Benefizspiel in Uslar gegen die "Recken" an. Die Bundesliga-Saison beginnt für das Jansen-Team am 6. September mit der Partie bei Frisch Auf Göppingen. Das erste Heimspiel wird dann gleich ein dicker Brocken. Am 15. September ist der deutsche Meister SC Magdeburg zu Gast in der Arena im Volkspark.

HSVH musste lange um Bundesliga-Lizenz zittern

Dass der HSVH überhaupt in der kommenden Saison in der höchsten deutschen Spielklasse antreten darf, war lange Zeit aufgrund finanzieller Schwierigkeiten ungewiss gewesen. Anfang Juni teilte die Handball-Bundesliga (HBL) aber mit, dass die geforderte "finanzielle Sicherheitsleistung" für eine Lizenz fristgerecht auf ein HBL-Konto eingegangen und die Vorgaben des Schiedsgerichts damit erfüllt ist.

