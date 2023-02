Stand: 15.02.2023 15:01 Uhr Wieder mehr Mitglieder in Hamburgs Sportvereinen

Knapp drei Jahre nach dem Beginn der Corona-Pandemie verzeichnen die Sportvereine in Hamburg zum ersten Mal wieder steigende Mitgliederzahlen. Nach Angaben des Hamburger Sportbunds (HSB) waren Ende 2022 insgesamt 527.295 Mitglieder in 805 Hamburger Sportvereinen angemeldet - das waren 29.395 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Zwischen 2020 und 2022 hatte der organisierte Sport in der Hanseatdt aufgrund der Pandemie über 34.000 Mitgliedschaften verloren. | 15.02.2023 15:01