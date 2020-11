Stand: 18.11.2020 15:32 Uhr Werder-Stürmer Füllkrug: Bayern-Spiel kommt zu früh

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss am Sonnabend (15.30 Uhr) im Spiel bei Bayern München ohne Stürmer Niclas Füllkrug (Wadenverletzung) auskommen. "Es ist doch leider ein bisschen schleppend. Aber wir lassen es so ausheilen, dass es hundertprozentig top ist. Über das Bayern-Spiel brauchen wir nicht zu reden, diese Woche macht es keinen Sinn", sagte Füllkrug in der "NDR 2 Bundesligahow - Der Podcast". "Wenn ich der Mannschaft helfen soll, muss ich bei vollem Leistungsvermögen sein, das werde ich am Wochenende noch nicht sein." | 18.11.2020 15:30