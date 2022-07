Stand: 07.07.2022 09:46 Uhr Werder-Leihgabe Schönfelder fällt mit Knie-Verletzung lange aus

Erst vor Kurzem hatte Fußball-Bundesligist Werder Bremen Oscar Schönfelder zum SSV Jahn Regensburg in die Zweite Liga verliehen. Nun hat sich der Offensivspieler schwer am Knie verletzt. Wie die Oberpfälzer auf ihrer Internetseite mitteilten, sind Kreuzband und Meniskus beschädigt. Der 21-Jährige müsse zeitnah operiert werden. Eine lange Pause ist die Folge. "Die Diagnose ist bitter. Gerade weil Oscar in den ersten Wochen einen tollen Eindruck hinterlassen hat", sagte Jahn-Geschäftsführer Roger Stilz. | 07.07.2022 09:44