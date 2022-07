Stand: 19.07.2022 16:34 Uhr Werder Bremen: Füllkrug verzichtet auf Geld

Torjäger Niclas Füllkrug hat bei seiner Vertragsverlängerung bei Werder Bremen auf Geld verzichtet. "Das ist o.k. für mich. Den Tod muss ich sterben, wenn ich hierbleiben will", sagte der 29-Jährige. Ein Wechsel sei trotz einiger Angebote anderer Vereine keine Option gewesen. Er habe auch für die finanzielle Situation in Bremen Verständnis: "Ich habe Werder das Zeichen gegeben, dass ich nicht doof bin und dass ich das verstehe und weiß, dass es bei der Vertragsverlängerung nicht zu denselben Bezügen sein wird wie vorher." | 19.07.2022 16:31