Stand: 31.03.2022 16:03 Uhr Werder Bremen: Fritz erneut positiv auf Corona getestet

Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting beim Fußball-Zweitligisten Werder Bremen, ist zum zweiten Mal binnen eines knappen halben Jahres positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bereits am Dienstag hatte ein Ultra PCR-Test einen positiven Befund angezeigt, am Donnerstag wurde dieses Ergebnis dann durch einen PCR-Test bestätigt. Der ehemalige Nationalspieler ist aktuell symptomfrei, wird aber beim Zweitliga-Heimspiel der Norddeutschen am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den SV Sandhausen im Weserstadion definitiv fehlen. | 31.03.2022 15:55