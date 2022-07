Stand: 14.07.2022 13:41 Uhr Werder Bremen: Angreiferin Tarczynska hat verlängert

Die Bundesliga-Fußballerinnen des SV Werder Bremen können auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Agata Tarczynska setzen. Die 34 Jahre alte polnische Angreiferin hat ihren Vertrag bei den Hanseatinnen verlängert. Über die Laufzeit wurde nichts bekannt. "Nur wenige Tage nach dem Saisonende kam in mir das Gefühl auf, dass ich den Fußball und Werder vermissen werden, wenn ich aufhören würde", sagte Tarczynska, die im Sommer 2020 aus Wolfsburg an die Weser gewechselt war. | 14.07.2022 13:40