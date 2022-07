Stand: 13.07.2022 14:17 Uhr Weltreiterspiele: Thieme führt deutsche Equipe an

Europameister André Thieme (Plau am See) und sein Top-Pferd Chakaria führen die deutsche Equipe für die Weltreiterspiele im August im dänischen Herning an. Zum Aufgebot von Bundestrainer Otto Becker gehören außerdem der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning (Borken) mit Stargold, Christian Ahlmann (Marl) mit Dominator und Jana Wargers (Hamburg) mit Limbridge. Das Reservepaar sind Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) und ihr Pferd Messi. | 13.07.2022 14:17