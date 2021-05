Stand: 17.05.2021 18:56 Uhr Weltmeister Toni Kroos positiv auf Corona getestet

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos vom spanischen Meister Real Madrid hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Laut Angaben der "Königlichen" fiel am Montag ein Test beim gebürtigen Greifswalder positiv aus. Damit fehlt der 31-Jährige Real im Saisonfinale. Zudem droht der 2014er-Weltmeister den Start der EM-Vorbereitung mit der Nationalmannschaft am 28.Mai zu verpassen. Kroos befindet sich wegen direkten Kontakts mit einer Person, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, bereits seit Freitag in Isolation. | 17.05.2021 18:45