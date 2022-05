Stand: 05.05.2022 08:38 Uhr Wasserball: Waspo Hannover mit zwei Teams beim Final Four

Waspo 98 Hannover ist bei den Final-Four-Turnieren um den deutschen Wasserball-Pokal am Wochenende mit zwei Teams vertreten. Bei den Männern trifft der Titelverteidiger im Halbfinale am Freitag in Duisburg auf den SV Bayer Uerdingen 08 (20 Uhr). Den zweiten Finalteilnehmer ermitteln Gastgeber ASC Duisburg und die Wasserfreunde Spandau 04. Die Waspo-Frauen müssen in der Vorschlussrunde am Freitag in Krefeld (20 Uhr) gegen die in dieser Saison noch ungeschlagenen Wasserfreunde Spandau antreten. Das zweite Halbfinale bestreiten Bayer Uerdingen und der ETV Hamburg. | 05.05.2022 08:35