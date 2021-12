Stand: 16.12.2021 10:47 Uhr VfL Wolfsburg erwägt Trainingslager in Südeuropa

Nach sechs Niederlagen in Folge denkt der kriselnde Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg kurzfristig über ein Trainingslager im Januar in Südeuropa nach. "Eine andere Atmosphäre, ein angenehmeres Klima: Wir ziehen das in Erwägung", sagte VfL-Manager Jörg Schmadtke dem "kicker". Zugleich stärkte er Trainer Florian Kohfeldt den Rücken: "Die Überzeugung ist da. Er ist sehr klar in seinen Analysen." | 16.12.2021 10:47