Ukraine-Krieg: Keine Sanktionen gegen HSVH-Profi Waliullin

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat zunächst keinen Einfluss auf den Spielbetrieb in der Handball-Bundesliga (HBL). Nachdem die Europäische Handballföderation am Montagabend den Ausschluss der russischen und belarussischen Clubs aus den internationalen Wettbewerben beschlossen hatte, gibt es in der HBL keine Sanktionen. "Die Frage stellt sich nicht", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann. In Asat Waliullin vom HSV Hamburg gebe es in den 18 Bundesligaclubs ohnehin nur einen russischen Akteur. Eine Suspendierung des Rückraumspielers wäre für Bohmann "nicht gerecht gewesen". | 01.03.2022 11:28