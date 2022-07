Stand: 14.07.2022 23:08 Uhr Tennis-Profi Sinner sagt Rothenbaum-Teilnahme ab

Der italienische Tennis-Profi Jannik Sinner wird nicht beim am Wochenende beginnenden ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum aufschlagen. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Als Grund gab der Weltranglistenzehnte eine Blessur am Knöchel an. Diese hatte der 20-Jährige zuletzt bei seinem starken Auftritt in Wimbledon erlitten. Dort war Sinner im Viertelfinale in fünf Sätzen am späteren Turniersieger Novak Djokovic aus Serbien gescheitert. | 14.07.2022 23:07