Stand: 03.03.2022 23:08 Uhr Tennis: Korpatsch scheitert im Achtelfinale von Lyon

Tennisprofi Tamara Korpatsch ist beim WTA-Turnier in Lyon im Achtelfinale ausgeschieden. Die Qualifikantin aus Hamburg musste sich am Donnerstagabend auf dem Centercourt der an Position fünf gesetzten Italienerin Jasmine Paolini 1:6, 2:6 geschlagen geben. Da Anna-Lena Friedsam aus Neuwied zuvor bereits an ihrer Auftaktrunde gescheitert war, endet die mit 193.127 Euro dotierte Veranstaltung ohne deutsche Beteiligung. | 03.03.2022 22:18