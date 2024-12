Stand: 16.12.2024 08:55 Uhr St. Pauli kritisiert Pyro: "Hunderttausende lösen sich in Luft auf"

Präsident Oke Göttlich vom Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli hat die massiven Pyro-Aktionen im Spiel gegen Werder Bremen (0:2) kritisiert. Spätestens nach der ersten Aktion vor dem Anpfiff hätte allen Beteiligten klar sein müssen, wie massiv die Auswirkungen angesichts der nasskalten Wetterlage seien. Kurz nach Wiederbeginn war die Partie fast zehn Minuten unterbrochen, weil Rauchschwaden durchs Stadion waberten. Die zu erwartende Geldstrafe sei für den Club "schmerzlich": Man wolle in den Sport investieren, in die Infrastruktur des Vereins, "stattdessen lösen sich jährlich hunderttausende Euro in Luft auf". | 16.12.2024 08:54