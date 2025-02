KI-Berechnung zur Bundesliga: So endet die Saison 2024/2025 Stand: 27.02.2025 15:00 Uhr Die Fußball-Bundesliga geht ins letzte Drittel der Saison. Und die virtuelle Tabelle verspricht Spannung bis zum Schluss. Mit dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen stehen aus Nordsicht zwei Clubs im Mittelfeld, der FC St. Pauli und Holstein Kiel wollen die Klasse halten. Wie endet die Spielzeit? Eine KI hat es berechnet.

VfL Wolfsburg, Werder Bremen, FC St. Pauli und Holstein Kiel - vier Nordclubs sind in diesem Jahr in der Fußball-Bundesliga. Wolfsburg will - wie der SVW eigentlich auch - nach Europa, die Aufsteiger aus Hamburg und Kiel hingegen haben nur ein Ziel: den Klassenerhalt.

Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz hat GSN für den NDR den Rest der Saison berechnet. So sieht demnach die Abschlusstabelle aus:

Die GSN-Abschlusstabelle - nach aktueller Datenlage Platz (aktueller Tabellenstand) Club Punkte (Punkte nach dem 23. Spieltag) 1. (1) FC Bayern München 86 (58) 2. (2) Bayer 04 Leverkusen 76 (50) 3. (3) Eintracht Frankfurt 60 (42) 4. (6) RB Leipzig 59 (38) 5. (7) VfB Stuttgart 54 (36) 6. (4) SC Freiburg 54 (39) 7. (10) Borussia Dortmund 52 (32) 8. (8) VfL Wolfsburg 51 (34) 9 (5) 1. FSV Mainz 05 50 (38) 10. (9) Borussia Mönchengladbach 49 (34) 11. (12) Werder Bremen 44 (30) 12. (11) FC Augsburg 42 (31) 13. (14) TSG 1899 Hoffenheim 36 (22) 14. (13) 1. FC Union Berlin 36 (24) 15. (15) FC St. Pauli 30 (21) 16. (16) 1. FC Heidenheim 26 (15) 17. (17) VfL Bochum 26 (15) 18. (18) Holstein Kiel 22 (13)

