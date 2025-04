Hansa Rostock will im Risikospiel in Essen endlich mutiger sein Stand: 04.04.2025 15:56 Uhr Sechs Punkte Rückstand auf Platz drei, aber ein Spiel weniger: Fußball-Drittligist Hansa Rostock liegt trotz der Niederlage in Aachen und dem Remis gegen Saarbrücken noch in Schlagdistanz zur Spitze. Dafür muss im Risikospiel bei Kellerkind Rot-Weiss Essen aber am besten ein Sieg her.

Das Problem: Auswärts läuft es für den Tabellensiebten zurzeit nicht wirklich rund. "Wir hatten in den letzten Spielen zu wenig Mut. Wir müssen einfach auch da den Mumm haben, hinten rauszuspielen und die Bälle zu fordern, ingesamt dominanter auftreten", sagte Hansa-Trainer Daniel Brinkmann vor der Partie am Sonntag (19.30 Uhr, im NDR Livecenter) in Essen. "Wir können auswärts genauso Fußball spielen wie zu Hause."

Naderi fällt erneut verletzt aus

Dass den Rostockern aktuell einige Stammspieler verletzungsbedingt fehlen, will Brinkmann nicht als Ausrede gelten lassen: "Die Liste ist lang, aber wir wollen uns nicht beklagen." Unter anderem wird Ryan Naderi ausfallen, dessen jüngste Oberschenkelverletzung gegen Saarbrücken wieder aufgebrochen ist. "Er wird uns eine Weile fehlen", so Brinkmann, der sicher ist, dass Essen seinem Team "alles abverlangen" werde.

Große Sicherheitsvorkehrungen für das Risikospiel

Für den Rostocker Coach ging es auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem Tabellen-15. ausschließlich um seinen Verantwortungsbereich Fußball. Dass in der Partie weitaus mehr Brisanz steckt, liegt gleichwohl auf der Hand. Knapp einen Monat nach der großen Polizei-Razzia gegen Fans von Hansa Rostock und Rot-Weiss Essen findet die Begegnung unter großen Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Essener verkauften für Rostocker Anhänger 600 Gästekarten weniger als sonst üblich. Stattdessen wird ein kleiner Sitzplatzbereich im Stadion an der Hafenstraße als Pufferzone zwischen beiden Fangruppen eingerichtet.

Weitere Informationen Bewachte Toiletten - Essen rüstet sich für Risikospiel gegen Hansa Rostock Nach Ausschreitungen und Vorkommnissen rund um das Hinspiel bereiten sich Clubs und Polizei akribisch auf die Partie am Sonntagabend vor. mehr

Der FC Hansa wiederum gibt Auswärtstickets in diesem Monat nur an Vereinsmitglieder und nicht in einen freien Verkauf. Die Rostocker bringen zudem eigene Ordner mit nach Essen, die im Gästeblock die Toiletten schützen sollen. Im März hatten Hansa-Fans beim Auswärtsspiel in Aachen randaliert und dabei unter anderem sanitäre Anlagen und Sitzschalen demoliert.

Bereits am Mittwoch auswärts gegen Osanbrück

Es schwingt also viel mit am Sonntag in Essen, von dem sich Brinkmanns Mannschaft frei machen muss. "Es geht nur um die 90 Minuten", so der Coach, der direkt nach der Begegnung bei Rot-Weiss die Vorbereitung auf den VfL Osnabrück angehen kann. Eine englische Woche steht an und die Rostocker spielen bereits am kommenden Mittwoch (19 Uhr, im NDR Livecenter) beim Nordrivalen VfL Osnabrück. Deshalb werden die Mecklenburger auch gar nicht erst die Heimreise antreten.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 06.04.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 3. Liga