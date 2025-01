Hamburgerin Eva Lys feiert historischen Erfolg bei Australian Open Stand: 18.01.2025 07:09 Uhr Die Hamburgerin Eva Lys hat ihre unglaubliche Reise bei den Australian Open fortgesetzt und dabei Geschichte geschrieben. Als erste weibliche "Lucky Loser" in der Turniergeschichte von Melbourne schaffte sie den Sprung ins Achtelfinale.

In der dritten Runde des Achtelfinales besiegte Lys die Rumänin Jaqueline Cristian mit 4:6, 6:3, 6:3 und trifft nun auf die Weltranglistenzweite Iga Swiatek aus Polen. 2:25 Stunden dauerte das umkämpfte Match, bevor Lys ihren zweiten Matchball verwandelte. Gegen Swiatek spielte die 23-Jährige bisher einmal - 2022 in Stuttgart verlor sie in zwei Sätzen. Sie werde die Partie "genauso entspannt wie die bisherigen Matches" angehen, wisse aber auch, dass es "eine megageile Chance" sei, sagte Lys vor dem Spiel gegen Jaqueline Cristian.

Jaqueline Cristian dominiert zunächst

Doch zu Beginn fehlte der 128 auf der Weltrangliste, die Leichtigkeit, die sie bislang auszeichnete. Die clevere Cristian nutzte Lys' kleinere Fehler effizient und gewann den ersten Satz. In der Mittagshitze von Melbourne übernahm Lys dann die Kontrolle. Während Cristian, die Nummer 82 der Welt, zunehmend haderte, spielte die Hamburgerin befreit auf und schlug deutlich mehr Winner. Nach dem Satzgewinn im zweiten Durchgang ballte sie die Faust.

Eva Lys als "Lucky Loser" ins Turnier

Auch im Entscheidungssatz dominierte Lys, holte ein frühes Break und sicherte sich ihren größten Erfolg. Am Montag erlebte die 23-Jährige bereits einen außergewöhnlichen Tag: Nur 15 Minuten vor ihrem Erstrundenmatch erfuhr sie, dass sie als "Lucky Loser" ins Turnier rückte. Befreit schlug sie Lokalmatadorin Kimberly Birrell in zwei Sätzen und setzte sich in Runde zwei gegen Varvara Gracheva aus Frankreich in drei Sätzen durch.

