2. Liga: So endet die Saison 2024/2025 laut einer KI-Berechnung Stand: 14.03.2025 11:44 Uhr Die 2. Liga ist in dieser Saison so spannend wie selten. Und die virtuelle Tabelle zeigt, dass das so bleibt. So wird sie nach einer KI-Berechnung am Ende der Spielzeit aussehen - und dort landen die drei Nordclubs HSV, Hannover 96 und Eintracht Braunschweig.

Neun Teams dürfen sich in der 2. Liga noch Hoffnungen auf den Bundesliga-Aufstieg machen - gleich sechs Mannschaften müssen aber auch noch aufpassen, nicht in die 3. Liga abzusteigen. Hochspannung oben und unten also!

Die Hamburger und die "Roten" wollen in dieser Spielzeit von in die Bundesliga aufsteigen - der BTSV hingegen möchte die Klasse halten. Wer erreicht seine Ziele? Eine Künstliche Intelligenz verrät es! Mit Hilfe von KI hat das Global Soccer Network (GSN) für den NDR den Rest der Saison berechnet. So sieht demnach die Abschlusstabelle aus:

Die GSN-Abschlusstabelle - nach aktueller Datenlage Platz (aktueller Tabellenstand) Club Punkte (Punkte nach dem 25. Spieltag) 1. (1) Hamburger SV 62 (45) 2. (2) 1. FC Köln 61 (44) 3. (4) 1. FC Magdeburg 56 (42) 4. (5) SC Paderborn 56 (42) 5. (9) Fortuna Düsseldorf 55 (38) 6. (3) 1. FC Kaiserslautern 55 (43) 7. (6) SV Elversberg 54 (40) 8. (7) Hannover 96 51 (39) 9. (10) Karlsruher SC 50 (36) 10. (8) 1. FC Nürnberg 49 (38) 11. (13) SV Darmstadt 98 45 (31) 12. (11) FC Schalke 04 45 (33) 13. (12) SpVgg Greuther Fürth 44 (33) 14. (14) Hertha BSC 40 (26) 15. (15) Preußen Münster 31 (23) 16. (16) Eintracht Braunschweig 31 (23) 17. (17) SSV Ulm 27 (19) 18. (18) SSV Jahn Regensburg 24 (16)

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 13.03.2025 | 10:17 Uhr