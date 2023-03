Stand: 18.03.2023 15:28 Uhr Regionalliga Nordost: Greifswalder FC feiert achten Saisonsieg

Der Greifswalder FC hat in der Regionalliga Nordost seinen dritten Auswärtssieg gefeiert. Der Aufsteiger gewann am Sonnabend beim SV Babelsberg 03 mit 2:1 (1:1). Fabio Schneider glich für die Mannschaft von Trainer Roland Vrabec den frühen Rückstand aus (42.). Anthony Syhre traf dann in der 42. Minute zum Sieg für die Greifswälder. Überblick | 18.03.2023 15:21