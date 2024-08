Stand: 02.08.2024 13:17 Uhr Olympia-Bogenschütze Unruh glänzt auch im Mixed

Das deutsche Mixed-Team Michelle Kroppen/Florian Unruh steht im Bogenschießen im olympischen Viertelfinale. Das Duo besiegte am Pariser Invalidendom Ana Rendon/Santiago Arcila aus Kolumbien knapp mit 5:4 und machte einen ersten Schritt in Richtung Medaille. Am Nachmittag (15.12 Uhr) geht es gegen Mexiko zunächst um den Einzug in das Halbfinale. Der Rendsburger war zuvor auch schon im Einzel ins Achtelfinale eingezogen. Nun glänzt der 31-Jährige im nächsten Wettbewerb um eine Medaille. | 02.08.2024 13:16