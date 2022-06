Stand: 13.06.2022 12:12 Uhr Offensivmann Ochs von Hannover nach Sandhausen

Flügelstürmer Philipp Ochs wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga von Hannover 96 zum SV Sandhausen. In der vergangenen Saison kam er in 20 Zweitliga-Partien zum Einsatz. Der 25-Jährige verlässt die Niedersachsen ablösefrei, sein Vertrag war am 30. Juni ausgelaufen. Im Januar 2020 kam der frühere deutsche U21-Nationalspieler Ochs von der TSG Hoffenheim nach Hannover. | 13.06.2022 12:14