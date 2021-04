Stand: 17.04.2021 21:20 Uhr Niederlage für die Rostock Seawolves

Die Rostock Seawolves mussten zum Auftakt der Aufstiegsrunde in die Basketball-Bundesliga (BBL) einen Dämpfer hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Dirk Bauermann unterlag am Sonnabend bei Science City Jena trotz einer beeindruckenden Aufholjagd mit 81:85 (35:54). In der Parallelstaffel starteten die Eisbären Bremerhaven, die auf einen BBL-Aufstieg verzichten, ebenfalls mit einer Niederlage. Gegen den USC Heidelberg verloren sie nach Verlängerung mit 96:100. | 17.04.2021 21:20