Stand: 08.11.2024 11:46 Uhr Kompany vor Rückkehr nach Hamburg: "Selbst Beatles waren auf der Reeperbahn"

Für Vincent Kompany, Trainer des FC Bayern München, gibt es am Sonnabend mit dem Auswärtsspiel des FCB beim FC St. Pauli ein Wiedersehen mit der alten Heimat. Am Millerntor will der frühere HSV-Profi die Bayern-Siegesserie fortsetzen. Der 38-Jährige denkt vor der Partie gerne an seine Jahre in der Hansestadt zurück: "Meine Zeit in Hamburg war einfach sehr wichtig und wunderschön." Bei der Nachfrage, ob er denn damals auch auf der legendären Reeperbahn gewesen sei, antworte Kompany mit einem Augenzwinkern: "Selbst die Beatles waren auf der Reeperbahn." | Vorbericht | 08.11.2024 11:46