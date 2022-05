Stand: 12.05.2022 13:18 Uhr Klaas wechselt von Osnabrück nach Paderborn

Nach neun Jahren verlässt Sebastian Klaas den VfL Osnabrück. Der 23 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler wechselt zur kommenden Saison zum SC Paderborn in die zweite Liga. Bereits mit 15 Jahren spielte Klaas in der Jugend der Niedersachsen. Er bestritt für den VfL Osnabrück 55 Partien in der dritten Liga und lief in zehn Zweitligaspielen auf. In der laufenden Saison schoss Klaas neun Tore. | 12.05.2022 13:15