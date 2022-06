Stand: 22.06.2022 18:01 Uhr Kerber spaziert ins Viertelfinale von Bad Homburg

Angelique Kerber hat mühelos das Viertelfinale des WTA-Tennisturniers in Bad Homburg erreicht. Die Kielerin setzte sich am Mittwochnachmittag in der Runde der letzten 16 mit 6:2, 6:3 gegen die Italienerin Lucia Bronzetti durch und trifft nun auf Alize Cornet (Frankreich). | 21.06.2022 18:36