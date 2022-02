Stand: 25.02.2022 15:39 Uhr Hamburger Hollatz bärenstark - DBB-Auswahl siegt in Israel

Auch dank eines vor allem in der Schlussphase überragenden Justus Hollatz von den Hamburg Towers hat die deutsche Basketball-Nationalmannschaft einen wichtigen Sieg im Kampf um die WM-Qualifikation gefeiert. In Tel Aviv gewann das Team von Bundestrainer Gordon Herbert sein drittes Gruppenspiel gegen Favorit Israel mit 71:67 (35:33). Hollatz war mit 16 Zählern hinter Kapitän Robin Benzing (17) zweitbester Werfer der DBB-Auswahl, in der die Towers-Profis Robin Christen und Max diLeo (jeweils drei Punkte) ihr Debüt feierten. Der Braunschweiger David Krämer markierte acht Punkte. | 25.02.2022 15:39