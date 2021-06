Stand: 10.06.2021 12:43 Uhr HSV: Trainingsstart am 18. Juni - Test gegen Augsburg

Fußball-Zweitligist HSV misst sich in der Saisonvorbereitung auch mit einem Bundesligisten. Am 7. Juli spielt das Team von Trainer Tim Walter in Heimstetten in der Gemeinde Kirchheim bei München gegen den Bundesligisten FC Augsburg. Die Hamburger beenden an dem Tag ihr neuntägiges Trainingslager (29. Juni bis zum 7. Juli) in Grassau. Offizieller Trainingsstart für das Walter-Team ist am 18. Juni am Volksparkstadion. | 11.06.2021 12:42