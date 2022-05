Stand: 01.05.2022 15:22 Uhr HSV-Sportvorstand Boldt schwärmt von Coach Tim Walter

Sportvorstand Jonas Boldt vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV will unabhängig von der Ligazugehörigkeit mit Coach Tim Walter weiterarbeiten. "Wir haben hier etwas kreiert. Wir haben großes Vertrauen in das Trainerteam und die Mannschaft", sagte der 40-Jährige: "Wenn wir in dieser Konstellation zusammenbleiben, dann kann hier richtig etwas wachsen." Walters Kontrakt beim HSV ist bis 2023 datiert. Zwei Spieltage vor dem Saisonende haben die Hamburger drei Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. | 01.05.2022 15:21