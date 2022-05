Stand: 06.05.2022 15:31 Uhr Grizzlys Wolfsburg verlängern mit Mingoia

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Trevor Mingoia für ein weiteres Jahr den Club gebunden. Der US-Amerikaner geht damit in seine zweite Saison bei den Niedersachsen. In 47 Hauptrundenspielen gelangen dem 30 Jahre alten Außenstürmer 15 Treffer und 32 Assists. "Er ist zweifelsfrei einer der besten Techniker in der Liga, läuferisch top und kann im Eins-gegen-Eins den Unterschied ausmachen", sagte Grizzly-Manager Karl-Heinz Fliegauf. | 06.05.2022 15:31