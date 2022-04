Stand: 30.04.2022 17:45 Uhr Grizzlys Wolfsburg verlängern Vertrag mit Stürmer Darren Archibald

Die Grizzlys Wolfsburg haben den Vertrag mit Stürmer Darren Archibald um ein Jahr verlängert. Das teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Sonnabend mit. Der gebürtige Kanadier war im vergangenen Sommer zu den Niedersachsen gewechselt. In der für die Grizzlys gerade zu Ende gegangenen Saison kam Archibald (32) in 56 Partien zum Einsatz. | 30.04.2022 17:45