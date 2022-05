Stand: 17.05.2022 16:50 Uhr FC St. Pauli startet am 11. Juni - Trainingscamp in Südtirol

Der FC St. Pauli beendet die Sommerpause am zweiten Juni-Wochenende. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, bittet Chefcoach Timo Schultz seine Profis am 11. Juni (15 Uhr) zum ersten Training. Am 3. Juli starten die Kiezkicker ins Trainingslager, das bis zum 10. Juli in Südtirol aufgeschlagen wird. Bereits feststehende Testspiele: 19. Juni beim Bezirksligisten Hetlinger MTV, 25. Juni gegen Holstein Kiel, 1. Juli gegen den dänischen Erstligisten Silkeborg IF. | 17.05.2022 16:45