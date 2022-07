Stand: 14.07.2022 12:18 Uhr Europapokal-Quali: BG Göttingen trifft auf Trepca

Basketball-Bundesligist BG Göttingen trifft im Viertelfinale des Qualifikationsturniers A für den Europe Cup auf den kosovarischen Meister BC Trepca. Das ergab die Auslosung in München. Sollten die Niedersachsen ihre Viertelfinalpartie gewinnen, wartet im Halbfinale Sporting CP aus Lissabon, das gesetzt war und direkt im Halbfinale in die Qualifikation einsteigt. Das Viertelfinale wird am 27. September ausgespielt, das Halbfinale einen Tag später am 28. September. Die Austragungsorte stehen noch nicht fest. | 14.07.2022 12:18