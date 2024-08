Stand: 23.08.2024 10:01 Uhr Erik Engelhardt bleibt beim VfL Osnabrück und verlängert Vertrag

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück und Erik Engelhardt haben sich auf eine Verlängerung des bisherigen Vertrages verständigt. Das gaben die Niedersachsen am Donnerstagabend bekannt. Angaben über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers machte der VfL nicht, zuvor hatte es immer wieder Wechselgerüchte um den Stürmer gegeben. Der 26-Jährige ist seit 2022 bei den Lila-Weißen und hat 73 Partien für den Club bestritten. In der vergangenen Spielzeit hatte Engelhardt in der 2. Liga zehn Tore erzielt, den Abstieg verhindern konnte aber auch er nicht. | 23.08.2024 10:01