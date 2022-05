Stand: 07.05.2022 15:55 Uhr Dritte Liga: VfL Osnabrück gewinnt bei Havelse

Der VfL Osnabrück hat am vorletzten Drittligaspieltag einen Auswärtssieg gefeiert. Das Team von Trainer Daniel Scherning gewann am Sonnabend das Nordduell beim Absteiger TSV Havelse mit 1:0 (0:0). Lukas Gugganig traf in der 81. Minute per Kopf zum Sieg für die Osnabrücker. Im letzten Saisonspiel empfängt der VfL am kommenden Sonnabend (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) Meister Magdeburg, Havelse tritt in Mannheim an. Ergebnisse/Tabelle | 07.05.2022 15:55