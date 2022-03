Stand: 27.03.2022 19:01 Uhr DEL: Fischtown Pinguins und Grizzlys Wolfsburg mit Siegen

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) zum zweiten Mal binnen 48 Stunden ohne Gegentor gegen die Adler Mannheim gewonnen. Am Sonntag feierten die Norddeutschen ein starkes 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Am Freitag hatten die Pinguins mit 2:0 in Mannheim gewonnen. Durch den aktuellen Erfolg ist die Teilnahme an der ersten Play-off-Runde bereits jetzt gesichert. Der Tabellenzweite Grizzlys Wolfsburg gewann mit 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) bei den Augsburger Panthern. Ergebnisse und Tabelle | 27.03.2022 19:00