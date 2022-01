Corona im Sport: Sonderregel für Zuschauer auf dem Prüfstand Stand: 11.01.2022 06:42 Uhr Die Hamburg Towers und der FC St. Pauli wollen mehr Zuschauerinnen und Zuschauer für ihre Heimspiele beantragen. In der Sportbehörde wird stattdessen wieder über ein komplettes Zuschauerverbot für den Profi-Sport nachgedacht.

Bei Basketball und Handball 200 Zuschauende, im Fußball-Stadion 1.000, auf Antrag möglicherweise mehr - so steht es für Profi-Sport ohne Gästefans in der erst vor kurzem veröffentlichten Corona-Verordnung. Die könnte allerdings schon bald wieder hinfällig sein. Nach Informationen von NDR 90,3 rechnet die Sportbehörde damit, dass sich alle Bundesländer Mitte der Woche auf eine einheitliche Linie in der Zuschauerfrage festlegen. Die Tendenz angesichts deutlich steigender Infektionszahlen: Geisterspiele komplett ohne Zuschauerinnen und Zuschauer. Hamburg würde sich dieser Linie anschließen und die gerade erst formulierte Sonderregel für den Profi-Sport wieder streichen.

Crocodiles freiwillig ohne Zuschauende

Bereits freiwillig auf Geisterspiele festgelegt haben sich die Crocodiles. Bei dem Eishockeyclub hatten sich beim letzten Heimspiel 17 Spieler und auch Zuschauende mit Corona infiziert. Man wolle aktuell lieber kein Risiko eingehen, sagte der Geschäftsführer Sven Gösch. Außerdem würden sich Heimspiele mit nur 200 Zuschauerinnen und Zuschauern wirtschaftlich nicht rechnen.

